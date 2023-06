Imprese: Siemens riduce al 25,1 per cento la quota in Siemens Energy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la tecnologia tedesco Siemens ha ridotto dal 31,9 al 25,1 per cento la propria quota in Siemens Energy, società per l'energia parte del gruppo fino allo scorporo nel 2020. Il 6,8 per cento della partecipazione verrà trasferito al Fondo pensione Siemens. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, con questa transazione Semens sta attuando il piano volto a diminuire la partecipazione in Siemens Energy “a seconda dello sviluppo strategico e operativo e del contesto di mercato”. Con il il trasferimento di parte della quota nella sua ex controllata per l'energia al Fondo pensione Siemens, il conglomerato “sta rafforzando il proprio patrimonio pensionistico in Germania”. Nella serata del 22 giugno, Siemens Energy ha comunicato il ritiro delle previsioni sugli utili per l'esercizio in corso, che si concluderà il 30 settembre, a causa di nuovi oneri derivanti da Siemens Gamesa, sua divisione per il settore eolico. Secondo l'azienda, i problemi con alcune piattaforme di Siemens Gamesa potrebbero causare costi probabilmente superiori a un miliardo di euro. Dalla scissione da Siemens, Siemens Energy è sempre stata in passivo, principalmente a causa della sua controllata per l'energia eolica che registra perdite elevate. Per reagire, il gruppo ha rilevato completamente Siemens Gamesa. Tuttavia, un miglioramento non è in vista. Le turbine eoliche installate e il design del prodotto sono stati oggetto di verifica a causa di tassi di guasto eccessivi per i componenti. A oggi, si deve presumere che Siemens Energy dovrà sostenere “costi sostanzialmente più elevati rispetto a quanto precedentemente ipotizzato, al fine di ottenere la qualità del prodotto desiderata per determinate piattaforme” eoliche terrestri. L'onere dovrebbe essere superiore al miliardo di euro. (Geb)