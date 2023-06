Ucraina: Tajani, seguiamo sviluppi in Russia e appoggiamo iniziativa di pace di Papa Francesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia segue con grande attenzione quello che accade in Russia e segue tutte le possibili iniziative di pace. A dirlo il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Bruxelles. "Stiamo seguendo con grande attenzione, a volte anche con preoccupazione, quello che succede nella Federazione russa, però e chiaro che per noi quelli sono fatti che riguardano la situazione interna di quel Paese. L'Italia non è in guerra con la Russia, non è contro il popolo russo. Noi difendiamo soltanto il diritto all'indipendenza e alla libertà dell'Ucraina", ha detto. "Mi auguro che si possa arrivare a una pace, che deve essere una pace giusta, quindi che garantisca l'indipendenza dell'Ucraina. Seguiamo tutte le iniziative di pace, compresa quella di Papa Francesco, che ha inviato il cardinale Zuppi prima a Kiev poi a Mosca, e speriamo che queste missioni servano a convincere soprattutto i russi che è il momento di fare marcia indietro", ha aggiunto. "Ci auguriamo anche che le proposte cinesi possano in qualche modo convincere la Russia, anche se ovviamente non le condividiamo tutte, soprattutto quelle che non parlano del ritiro delle truppe russe", ha proseguito. "Ben vengano anche le iniziative turche per garantire il corridoio verde per fornire grano e cereali ai Paesi africani e la zona franca attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, per evitare un disastro peggiore di quello di Chernobyl", ha concluso Tajani. (Beb)