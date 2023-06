Usa: Disney fa causa a DeSantis, il governatore chiede di iniziare il processo dopo elezioni del 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, ha chiesto di dare il via al processo relativo alla causa legale avanzata nei suoi confronti da Disney dopo le elezioni presidenziali del 2024. Stando agli atti giudiziari depositati presso un tribunale federale di Tallahassee, gli avvocati del governatore hanno chiesto di fissare la data della prima udienza al 4 agosto 2025, mentre Disney ha chiesto di iniziare il processo il 15 luglio del prossimo anno. In quest’ultimo caso, la prima udienza avrà luogo il primo giorno della Conferenza nazionale dei repubblicani. Disney ha accusato DeSantis di avere avviato una campagna tesa a screditare l’immagine dell’azienda e danneggiarne le attività, dopo le critiche espresse dalla società in merito ad un disegno di legge che vieta alle scuole della Florida di tenere lezioni sull’orientamento sessuale e l’affermazione di genere. (Was)