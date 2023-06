Germania: Scholz, la destra populista non prenderà il sopravvento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La destra populista non prenderà il sopravvento in Germania, perché il Paese è “una forte democrazia da tanto tempo, dalla Seconda guerra mondiale”. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Ard”. In questo modo, il capo del governo federale è intervenuto sull'ascesa nei consensi di Alternativa per la Germania (Afd), partito nazionalconservatore all'opposizione al Bundestat. Nelle ultime settimane, questa formazione ha raggiunto il massimo storico attestandosi intorno al 20 per cento. Afd si colloca quindi come seconda forza politica in Germania dopo l'Unione, principale gruppo di opposizione formato al parlamento federale da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). Mentre i popolari sono al 27-30 per cento, il Partito socialdemocratico tedesco di Scholz è al 18-19 per cento. Al fine di contrastare l'avanzata di Afd, Scholz ha dichiarato che concentrerà l'azione del suo governo sul garantire agli elettori un buon futuro e rispetto per il loro lavoro. Il cancelliere ha quindi affermato che “il fenomeno dei partiti populisti di destra” si osserva “in Scandinavia, Paesi Basi, Austria e Germania, nonché altrove nel mondo, ma questo non significa che debbano diventare rilevanti o dominati”. Al riguardo, Scholz ha infine evidenziato che “non sarà questo il caso neanche qui” in Germania. Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. (Geb)