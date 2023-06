Difesa: segretario Usa incontra omologo tedesco, focus su Ucraina e sicurezza Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha incontrato l’omologo tedesco, Boris Pistorius, a cui ha ribadito la partnership strategica bilaterale nel campo della sicurezza. Le parti, si legge in una nota del Pentagono, hanno condannato l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, ribadendo il sostegno di Washington e Berlino nei confronti di Kiev. Austin ha ringraziato la controparte per l’assistenza e gli aiuti inviati dalla Germania all’Ucraina, e anche per gli sforzi di Berlino a difesa del fianco orientale della Nato. Particolare attenzione è stata dedicata ad una serie di temi globali, come la situazione nella regione indopacifica e la sicurezza transatlantica. (Was)