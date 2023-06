Decreto Lavoro: Cafiero De Raho (M5s), da governo no a indennità per lavoratrici vittime di violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver bocciato, in commissione Giustizia, tutti i nostri emendamenti per rafforzare e aggiornare il Codice Rosso, la maggioranza imperterrita ha appena respinto un ordine del giorno del Movimento 5 stelle, a mia prima firma, che impegnava il governo a introdurre uno strumento di sostegno economico a favore delle lavoratrici autonome che abbiano subito violenza". Lo ha affermato in una nota il deputato Movimento 5 stelle Federico Cafiero De Raho, vice presidente della commissione Antimafia. "Questa nostra proposta, sotto forma di emendamento, era già stata bocciata al Senato. Veramente una brutta giornata per il contrasto alla violenza di genere per responsabilità del governo Meloni e della sua maggioranza che evidentemente su questo come su altri temi importanti e urgenti fanno solo vuota propaganda", conclude.(Rin)