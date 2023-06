Germania-Russia: Scholz, nostra intelligence sorpresa da rivolta gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha ammesso che il Servizio federale per le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence esterna della Germania, è stato colto di sorpresa dalla rivolta del gruppo paramilitare Wagner in Russia. Intervistato dall'emittente radiotelevisiva “Ard”, il capo del governo federale che il Bnd “naturalmente non sapeva prima” dell'insurrezione dei mercenari di Evgeny Prigozhin. Tuttavia, il servizio ha informato il governo federale su “quanto vi era da osservare” sulla rivolta dei paramilitari in Russia dopo il suo inizio. Scholz ha poi annunciato di voler discutere del flusso di informazioni di intelligence con gli alleati della Germania. In merito alle indiscrezioni secondo cui i servizi segreti statunitensi erano a conoscenza dei piani insurrezionali di Prigozhin e non ne hanno informato gli alleati, il cancelliere ha sottolineato: “Dovremo discutere tutti insieme anche, come in questo caso, di ciò su cui circolano ipotesi”. (Geb)