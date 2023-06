Decreto Lavoro: Rizzetto (Fd'I), parere odg Pd aderente a norma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento all'ordine del giorno del Partito democratico al decreto lavoro "l'approvazione ed il parere favorevole sono esattamente aderenti con quanto dice tecnicamente la norma. Nel merito, qualora il parere fosse contrario, saremmo andati contro ad una norma evidentemente vigente. Mi pare lapalissiano". Lo afferma Walter Rizzetto, presidente di Fratelli d'Italia della commissione Lavoro, che aggiunge: "Di qui a farne una condanna in parallelo con fatti recentemente accaduti ce ne passa. Il Min. Santanchè ha deciso di confrontarsi con l'Aula e certamente riuscirà a spiegare quanto altri, strumentalmente, cercano di trasformare in atto d'accusa senza possibilità di replica". (Com)