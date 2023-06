Governo: Foti (Fd'I), pieno sostegno a Santanchè, opposizioni fingono di non capire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera "ribadisce la piena fiducia e il totale sostegno al ministro del Turismo Daniela Santanchè. Il Pd come al solito, non capisce o fa finta di non capire, che il parere favorevole sull'odg" al decreto Lavoro "non si riferisce in alcun modo alle questioni legate al ministro". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, che in una nota aggiunge: "La tecnica delle opposizioni di buttare fumo negli occhi per attaccare il governo è a dir poco patetica".(Rin)