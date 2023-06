Francia: ancora scontri per la morte del ragazzo ucciso dalla polizia durante un controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scontri e tensioni si stanno verificando in diverse città della Francia nell'ambito delle manifestazioni e delle proteste organizzate per la morte di Nahel, ragazzo 17enne ucciso da un poliziotto a colpi di arma da fuoco durante un controllo a Nanterre, fuori Parigi. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro". A Lione sono stati dati alle fiamme dei sacchi della spazzatura, mentre a Tolosa poliziotti e pompieri sono stati oggetto di un lancio di pietre. La prefettura di Parigi ha annunciato 11 fermi in tutta la regione dell'Ile-de-France. Le autorità temono una nuova notte di tensioni dopo quella di ieri.(Frp)