Medio Oriente: Somalia e Comoros invieranno osservatori alla ministeriale del Forum di Negev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Somalia e dell’Unione delle Comore hanno acconsentito ad inviare i propri funzionari alla prossima ministeriale del Forum di Negev, include gli Stati Uniti, Israele, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Marocco, in qualità di osservatori. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che le autorità dei due Paesi, che ancora non hanno un rapporto diplomatico formale con Israele, sono state impegnate per diversi mesi in colloqui informali con Gerusalemme, e avrebbe anche visitato segretamente il Paese di recente. La loro partecipazione alla ministeriale, secondo le fonti, rappresenterebbe un passo in avanti significativo per la normalizzazione dei rapporti con Israele. La riunione si sarebbe dovuta tenere lo scorso marzo, ma è stata rinviata diverse volte a causa dei dubbi espressi dai Paesi arabi sulla possibilità di avviare una interlocuzione con il nuovo governo di Benjamin Netanyahu in Israele. (Was)