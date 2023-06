Mes: Salvini, strumento inattuale e pericoloso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il Mes è uno strumento “gestito dall'estero che ovviamente risponde a interessi stranieri, solo in parte italiani”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, intervenendo a “Zona bianca” su Rete4. Lo stesso Mes “penso sia uno strumento superato, inattuale, per certi punti di vista pericoloso” e per questo, ha aggiunto, “preferisco che il debito pubblico degli italiani per fare le strade, le scuole, gli ospedali venga sottoscritto da italiani: preferisco che il futuro, il debito pubblico dell'Italia, sia in mani italiane”, ha ribadito. (Rin)