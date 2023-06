Argentina-Uruguay: Banca interamericana di sviluppo approva prestito di 400 milioni di dollari per infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca interamericana di sviluppo (Bid) ha approvato questo mercoledì una nuova linea di credito binazionale tra Argentina e Uruguay di 400 milioni di dollari per opere di infrastrutture. Il denaro sarà utilizzato per potenziare gli investimenti nel Complesso idroelettrico di Salto Grande. Lo riferisce un documento del governo argentino. Il finanziamento dell'organismo internazionale prevede una prima operazione di 150 milioni di dollari "che consentirà l'avanzamento delle opere di infrastruttura situate nel corso del fiume Uruguay", si legge nel documento. Attraverso il prestito, "il Bis sosterrà l'Argentina e l'Uruguay nella modernizzazione di Salto Grande attraverso investimenti in infrastrutture che garantiranno l'affidabilità e la disponibilità di energia del complesso idroelettrico". Inoltre, i lavori dovrebbero prolungare la vita utile del complesso "e contribuire alla sostenibilità ambientale e sociale di questa fondamentale fonte di energia pulita", conclude il comunicato.(Abu)