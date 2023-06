Brasile: influenza aviaria, Giappone sospende import dopo caso su un animale allevato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Giappone hanno temporaneamente sospeso le importazioni di carne di pollo dallo stato brasiliano di Espirito Santo a seguito della conferma del primo focolaio di influenza aviaria altamente patogena su un volatile allevato. In una nota, il ministero dell'Agricoltura di Tokyo riferisce che la misura è stata adottata per "evitare che animali vivi allevati in Giappone possano infettarsi con il virus H5N1. Dal canto suo l'Associazione brasiliana delle proteine animali afferma che "la decisione delle autorità giapponesi non sono in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della Salute animale (Omsa) che prevede la sospensione delle importazioni solo se si registrino casi in animali destinati al commercio". (segue) (Brb)