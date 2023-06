Medio Oriente: “Axios”, per il premier israeliano la presenza cinese nella regione “potrebbe essere utile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha affermato durante una riunione con i parlamentari che il crescente interesse della Cina nei confronti del Medio Oriente “potrebbe essere utile”, dal momento che “spingerà gli Stati Uniti a rafforzare il loro impegno” nella regione. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che le dichiarazioni di Netanyahu sono arrivate durante un briefing con i componenti della commissione Esteri e Difesa del parlamento israeliano, i quali hanno chiesto un aggiornamento sull’accordo diplomatico recentemente raggiunto tra Iran e Arabia Saudita, con la mediazione di Pechino, e sulle possibili conseguenze nella regione. “Il coinvolgimento cinese in Medio Oriente non è necessariamente una brutta notizia: potrebbe essere utile, dal momento che costringe gli Stati Uniti a rimanere impegnati nella regione”, avrebbe detto il premier secondo le fonti, che hanno partecipato al briefing. (Was)