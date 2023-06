Germania-Russia: Scholz, credo che Putin sia stato indebolito da rivolta gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha affermato di credere che il presidente russo, Vladimir Putin, sia stato “indebolito” dalla rivolta del gruppo paramilitare Wagner. Intervistato dall'emittente radiotelevisiva “Ard”, il capo del governo federale ha dichiarato che l'insurrezione dei mercenari di Evgeny Prigozhin avrà “sicuramente conseguenze di lungo periodo in Russia”. Scholz ha quindi osservato: “Credo che (Putin) sia indebolito”. Per l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), la rivolta del gruppo Wagner mostra che vi sono “crepe nelle strutture autocratiche, nelle strutture di potere” in Russia e Putin non è affatto così saldamente al comando come si ostina a dichiarare. Scholz ha evidenziato di non voler prendere parte alle ipotesi “su quanto tempo” il presidente russo rimarrà in carica. “Può essere tanto o anche poco, non lo sappiamo”, ha infine affermato il cancelliere. (Geb)