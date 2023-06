Camera: M5s in silenzio fuori da Giunta elezioni, nostra battaglia va avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento "tutto il gruppo 5 Stelle alla Camera si trova fuori dalla Giunta per le elezioni per un sit-in pacifico e silenzioso, senza ostacolare lo svolgimento dei lavori". Lo afferma in una nota il gruppo del Movimento 5 stelle alla Camera dei Deputati. Nel corso della seduta "la nostra capogruppo Stefania Ascari ha dichiarato la non partecipazione del Movimento 5 Stelle al voto sugli emendamenti e ha denunciato la nefandezza che la maggioranza sta consumando, calpestando la democrazia. La nostra protesta - aggiungono - andrà avanti senza sosta: è una battaglia che riguarda tutto il Paese, non solo le aule di Montecitorio. Stanno riscrivendo le regole delle elezioni 9 mesi dopo che si sono svolte, è gravissimo e ci lascia allibiti che a difendere le basi della democrazia ci sia solo il Movimento 5 stelle".(Com)