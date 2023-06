Libano: scontro armato a Tripoli, un morto e un ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un scontro armato tra due famiglie rivali ha causato un morto e un ferito nel quartiere di Bab el-Tebbane, a Tripoli, nel nord del Libano. Lo ha riferito l’inviato nella regione del quotidiano “L’Orient le Jour”. Secondo quanto riferito, gli scontri sono scoppiati tra i membri della famiglia Heloue e la famiglia Awad. La Croce Rossa libanese ha fatto sapere di aver trasportato i due uomini in ospedale. L'esercito libanese è intervenuto sul posto per riportare la calma nel quartiere e ha arrestato le persone coinvolte negli scontri. Nel settembre del 2022, il ministro dell'Interno uscente Bassam Maoulaoui aveva annunciato un piano di sicurezza "sostenibile" per il nord del Libano, ma da allora non è stata intrapresa alcuna azione chiara.(Lib)