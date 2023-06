Usa: Trump attacca DeSantis, su immigrazione ha copiato tutto ciò che ho detto io

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato ad attaccare il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, questa volta sul tema dell’immigrazione. Parlando al portale di informazione “Semafor”, l’ex presidente ha affermato che DeSantis ha “copiato tutto quello che io ho dichiarato più volte per quanto riguarda l’immigrazione”. Il suo approccio, ha aggiunto, è “esattamente il mio, dal momento che ha copiato tutto ciò che ho detto”. Trump ha fatto riferimento ad una serie di iniziative presenti nel piano per il contrasto all’immigrazione irregolare presentato nei giorni scorsi da DeSantis, come la sospensione della cittadinanza per diritto di nascita e la necessità di terminare il rilascio dei migranti in attesa di giudizio negli Stati Uniti. (Was)