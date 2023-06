Medio Oriente: “Axios”, da Arabia Saudita dubbi su partecipazione israeliana a prossima sessione del comitato Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Arabia Saudita non hanno ancora firmato un documento che le impegnerà a garantire a tutti i Paesi membri dell’Unesco l’accesso alla prossima sessione del Comitato per il patrimonio globale, in programma per settembre a Riad. Fonti anonime hanno confermato al portale di informazione “Axios” che le autorità saudite sono ancora “caute” in merito alla presa di provvedimenti pubblici che favoriscano la normalizzazione dei rapporti con Israele, dal momento che i due Paesi ancora non hanno una relazione diplomatica formale. Secondo le fonti, gli Stati Uniti stanno premendo per il raggiungimento di un accordo all’inizio del prossimo anno. La firma del documento consentirebbe ai rappresentanti di Israele di entrare per la prima volta nel Paese in veste ufficiale. Se le autorità saudite rifiuteranno di impegnarsi ai termini del documento, le fonti hanno precisato che la sessione potrebbe essere spostata in un altro Paese. (Was)