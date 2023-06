Medio Oriente: Casa Bianca teme che Israele stia fornendo informazioni alla stampa su colloqui Usa-Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno segnalato la propria preoccupazione alle controparti israeliane, che starebbero fornendo alla stampa informazioni relative ai colloqui indiretti che Washington ha avviato con l’Iran, per raggiungere un accordo di massima sul programma nucleare di Teheran e limitare le tensioni sul piano regionale. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che la Casa Bianca avrebbe segnalato tali preoccupazioni durante una telefonata tra il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, e il suo omologo israeliano, Tzachi Hanegbi, la settimana scorsa. I colloqui informali sono stati confermati dal portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, ma non dall’amministrazione Biden. Le fonti hanno precisato che Hanegbi, durante la telefonata della scorsa settimana, ha affermato che il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, è “costretto” a parlare della questione, alla luce delle critiche avanzate nei suoi confronti dall’opposizione. Il consigliere per la sicurezza nazionale israeliano ha anche aggiunto di aver partecipato a diverse interviste su indicazione del premier, durante le quali ha ribadito che il coordinamento tra Stati Uniti e Israele sull’Iran è “il migliore di sempre”. (Was)