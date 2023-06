© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dovuto “ricostruire la Nato” dopo che l’alleanza è stata indebolita dal suo predecessore, Donald Trump. Durante un raduno elettorale a Chicago, in Illinois, il presidente Usa ha detto che, durante l’amministrazione Trump, gli alleati di Washington “si sono chiesti se potessero contare su di noi, per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale”. (Was)