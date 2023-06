Ue: Grandi (Unhcr), la riforma del Sistema di asilo migliorerà situazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutti quei migranti che non ottengono un permesso di soggiorno nei Paesi di arrivo, Grandi rimanda alle trattative con quelli di origine: “negoziati molto difficili, ma vanno fatti”. Secondo l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, i programmi che facilitano rientro e reinserimento dei migranti negli Stati d'origine “devono essere più profondi e chiari e devono essere una risorsa per quanti intendono tornare”. Al riguardo, Grandi ha ammesso: “Sembra tutto abbastanza facile, ma è molto difficile”. Secondo il funzionario dell'Onu, si devono ascoltare le voci di quanti sono insoddisfatti dall'arrivo dei profughi nel proprio Paese. Allo stesso tempo, Grandi ha evidenziato che si deve ricordare sia il contributo dato dai migranti negli Stati di arrivo sia il valore dell'integrazione. Un esempio sono i milioni di rifugiati ucraini “assorbiti” nell'Ue senza “nessuna reazione negativa”. Per Grandi, gli europei dovrebbero imparare ad avere lo stesso atteggiamento con altri gruppi di popolazione, perché “quello che abbiamo fatto con gli ucraini possiamo rifarlo”. (Geb)