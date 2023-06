Piemonte: Chiorino, pronta task forze per ricollocare lavoratori Arihant di Volpiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davanti a 71 licenziamenti la forma non basta, sono necessari sostanza e tempestività. Ed è ciò che stiamo garantendo come Regione ai lavoratori ex Arihant di Volpiano: abbiamo creato una task force dedicata per un progetto di ricollocazione non standard ma studiato e strutturato ad hoc sulla base di una situazione contingente, portando avanti un dialogo costante con il mondo delle imprese per avere maggiore incrocio tra domanda e offerta. Lo ha annunciato l'assessore al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino. "Lavoriamo sulle politiche attive del lavoro in modo concreto e con un approccio pragmatico perché siamo convinti che ai lavoratori che si sono trovati a vivere loro malgrado un momento di profonda incertezza sia necessario restituire dignità e nuove opportunità di reinserimento. La nostra attenzione è dedicata non solo al gruppo ma direttamente al singolo lavoratore al quale vogliamo offrire un sostegno passo passo, anche psicologico, per uscire da questo momento difficile nel minor tempo possibile e con le migliori prospettive", ha concluso Chiorino. (Rpi)