Imprese: Mignanelli (Cerved), serve continuare a investire, focus su tecnologia

- Per l'anno 2023 si prevede che le imprese rallentino gli investimenti, ma "questo sarebbe un grande problema, perché la singola cosa che le imprese devono fare in questi momenti è non smettere di investire, anzi, semmai investire in maniera ancora più mirata proprio in tecnologia". A dirlo è Andrea Mignanelli, Amministratore Delegato Cerved Group, a margine della presentazione del Rapporto Regionale PMI, che si è svolta oggi a Milano. Gli strumenti che il Governo sta mettendo in essere "ci sono, ovviamente tutti lo sappiamo: il Pnrr" ha sottolineato Mignanelli. Per l'Ad di Cerved, la parola d'ordine però deve essere "focalizzazione", da parte elle imprese essere capaci di capire quali sono le misure giuste per sé e poi da parte degli enti regolatori e delle banche convogliare le risorse sulle imprese più meritevoli quindi selezione sia da parte della domanda sia da parte dell'offerta" ha spiegato. Nel contesto attuale, le imprese devono fronteggiare il rialzo dei tassi, tuttavia oggi "stanno meglio di come erano in passato, perché hanno diminuito il tasso di indebitamento. Le imprese italiane progressivamente si sono ricapitalizzate, l'incidenza del costo del denaro sul conto economico è diminuita" ha precisato l'Ad. Gli interessi "stanno salendo in maniera molto rapida e di conseguenza l'impatto ci sarà di nuovo. Ne beneficeranno le imprese che sono più robuste da un punto di vista di margine operativo e che riusciranno a recuperare produttività grazie agli investimenti tecnologici", conclude Mignanelli. (Rem)