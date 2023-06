Imprese: Mignanelli (Cerved), serve continuare a investire, focus su tecnologia - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Per l'anno 2023 si prevede che le imprese rallentino gli investimenti, ma "questo sarebbe un grande problema, perché la singola cosa che le imprese devono fare in questi momenti è non smettere di investire, anzi, semmai investire in maniera ancora più mirata proprio in tecnologia". A dirlo è Andrea Mignanelli, Amministratore Delegato Cerved Group, a margine della presentazione del Rapporto Regionale PMI, che si è svolta oggi a Milano. (Video: Agenzia Nova) (Rem)