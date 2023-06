Bce: Orsini (Confindustria), rialzo non si fermerà a luglio, ci preoccupa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle dichiarazioni della presidente Lagarde per quando riguarda l'incremento dei tassi d'interesse si apprende che "non si fermerà a luglio, ci preoccupa" perché "per noi genera incertezza e blocca gli investimenti". A dirlo è Emanuele Orsini, Vice Presidente per il Credito, la Finanza e il Fisco di Confindustria, a margine della presentazione del Rapporto Regionale PMI, che si è svolta oggi a Milano. Mentre gli investimenti "sono il motore del paese" le imprese lo hanno dimostrato, "nel 2022 sul 2021 sono stati del 9,4 per cento" un aspetto che ha portato l'Italia ad essere alla guida della "crescita" tra i paesi membri europei. La prospettiva auspicata da Orsini "è che si riveda velocemente" la decisione della Bce, in questo momento serve dare alle imprese "uno strumento normativo di allungamento, che arrivi dall'Unione Europea", perché oggi "serve dare la capacità di restituzione del debito delle imprese degli impregni presi" ha osservato Orsini. Sulla previsione di un calo degli investimenti da parte delle imprese per l'anno 2023, Confindustria ha già risposto: "Servono misure che siano orizzontali". (Rem)