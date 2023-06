Ue: von der Leyen propone Iliana Ivanova come nuova commissaria europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha proposto la bulgara Iliana Ivanova come come nuova commissaria europea responsabile per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, in sostituzione di Marija Gabriel, adesso vice-premier e ministra degli Affari esteri della Bulgaria. La scelta, ha spiegato von der Leyen in una nota, è stata presa dopo i colloqui con Daniel Lorer e la stessa Ivanova. "Entrambi i candidati hanno dimostrato un grande impegno nei confronti dell'Unione europea e del lavoro di commissario. Hanno inoltre un'esperienza rilevante per questo incarico", ha dichiarato la presidente dell'esecutivo Ue. Ivanova, si legge nella dichiarazione di von der Leyen, ha un'esperienza significativa in materia di Ue, essendo stata membro della Corte dei conti europea dal 2013. In precedenza è stata membro del Parlamento europeo tra il 2009 e il 2012, e vicepresidente della commissione per il controllo dei bilanci". "La sua esperienza è fondamentale - conclude von der Leyen - per portare avanti l'attuazione del programma di ricerca faro dell'Ue, Horizon Europe, per migliorare le prestazioni della spesa per la ricerca dell'Ue e ottenere un migliore impatto sul territorio". (Beb)