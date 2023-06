Lazio: giunta approva assestamento Bilancio, disavanzo da ripianare a oltre 241 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta della Regione Lazio ha approvato l'assestamento delle previsioni di bilancio 2023-2025. La proposta di legge, adottata con delibera di giunta su proposta dell'assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, ora sarà sottoposta all'esame del Consiglio regionale. Il provvedimento si compone di 5 articoli e 12 allegati. Inoltre, dalla delibera risulta un disavanzo di parte corrente, proveniente dal rendiconto 2014, ancora da ripianare al 31 dicembre 2022 di oltre 241 milioni di euro. La proposta di legge dispone l’assestamento delle previsioni di bilancio 2023-2025, rideterminando in conformità ai corrispondenti dati definitivi, risultanti dalla proposta di legge regionale concernente il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2022, adottata con deliberazione di giunta regionale 28 aprile 2023. L’articolo due della proposta dispone l’aggiornamento, per l’anno 2023, dell’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti. Il ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento è autorizzato nel limite massimo di 150 milioni di euro per l’anno 2024. (segue) (Rer)