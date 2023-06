Lazio: giunta approva assestamento Bilancio, disavanzo da ripianare a oltre 241 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’articolo 3 indica l’ammontare assestato dello stato di previsione delle entrate e delle spese: per l'anno 2023 si tratta di 40.462.701.741,54 euro in termini di competenza e 32.828.664.326,06 euro in termini di cassa. Mentre per l'anno 2024 la somma è di 36.066.704.416,59 euro, in termini di competenza. Infine, per l'anno 2025 la cifra è di 35.388.346.473,79 euro, in termini di competenza. Sono approvati gli assestamenti del bilancio di previsione esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2024-2025, deliberati dagli enti pubblici dipendenti della Regione: Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa-Lazio); Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (Disco Lazio) e Parco naturale regionale dei Monti Lucretili. (segue) (Rer)