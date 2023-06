Lazio: giunta approva assestamento Bilancio, disavanzo da ripianare a oltre 241 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo di parte corrente risultante dal rendiconto 2014 ammontava 655.804.702,95 euro. Dalle risultanze di gestione dell’esercizio finanziario 2022, la quota residuale del disavanzo di parte corrente proveniente dal rendiconto 2014 ancora da ripianare al 31 dicembre 2022, è pari a complessivi 241.525.650,14 euro, in riduzione per euro 36.836.560,87 euro rispetto alla quota da ripianare al 31 dicembre 2021, pari a 278.362.211,01 euro. Conseguentemente, il piano di rientro ventennale del disavanzo di parte corrente approvato con la DC n. 5/2022, rimane confermato in rate costante annuali pari a 36.836.560,87 euro per gli anni dal 2023 al 2028 e a 20.506.284,92 euro, per l’anno 2029. (Rer)