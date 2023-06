Decreto lavoro: fonti governo, massima fiducia in ministro Santanchè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti di governo precisano che il parere favorevole sull’ordine del giorno al decreto lavoro presentato oggi alla Camera dall’onorevole Gribaudo si riferisce al merito del dispositivo, che impegna l’Esecutivo ad adottare ogni iniziativa utile per potenziare i controlli sull’utilizzo inappropriato della cassa straordinaria Covid. Le premesse dell’ordine del giorno sono chiaramente strumentali, riportano comunque come fatto storico notizie di stampa già smentite dalla diretta interessata ed è pacifico che non venga espresso alcun giudizio negativo sull’operato del ministro del Turismo Santanché, nei confronti del quale il governo conferma la massima fiducia. (Rin)