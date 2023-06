Infrastrutture: Gava (Lega), Pd chiacchiera, Matteo Salvini raggiunge risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2017 ad oggi “sono trascorsi sei anni, molti dei quali hanno visto il Partito democratico al governo del Paese. Fa sorridere, pertanto, la rivendicazione oggi di qualcuno su un risultato che invece è stato raggiunto da Matteo Salvini, alla guida del Mit soltanto da pochi mesi. La differenza tra la Lega e la sinistra sta tutta qui: c'è chi parla e chi fa". Lo afferma il viceministro all'Ambiente e Sicurezza della Lega Vannia Gava in merito alla nota con cui il Mit ha reso nota la sottoscrizione dell'accordo per la nuova convenzione con la Società Alto Adriatico S.p.A. per la gestione in house delle autostrade del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto.(Com)