Imprese: Saipem si aggiudica nuovi contratti in Medio Oriente e Brasile per circa 1 miliardo di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem si è aggiudicata due nuovi contratti, uno per attività Epci offshore in Medio Oriente e l’altro per lo sviluppo di droni sottomarini in Brasile. Il valore complessivo di queste nuove acquisizioni è di circa 1 miliardo di dollari. Lo riferisce in un comunicato Saipem. Nell'ambito del Long Term Agreement (Lta) in vigore con Saudi Aramco, Saipem è stata selezionata per l'assegnazione di un nuovo progetto offshore. Le attività assegnate consistono nell'ingegneria, nell'approvvigionamento, nella costruzione e nell'installazione di cinque piattaforme e delle relative condotte sottomarine, flowline e cavi nel giacimento di Marjan, al largo dell'Arabia Saudita, con uno schema di fabbricazione interamente in loco. L’efficacia del contratto è soggetta al verificarsi delle consuete condizioni sospensive. Con questa importante aggiudicazione Saipem rafforza ulteriormente il proprio rapporto di lunga data con Saudi Aramco e il proprio posizionamento strategico in Medio Oriente. (segue) (Com)