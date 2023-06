Imprese: Saipem si aggiudica nuovi contratti in Medio Oriente e Brasile per circa 1 miliardo di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, Saipem si è aggiudicata un contratto da Petrobras per lo sviluppo e il collaudo di una soluzione robotica autonoma per le ispezioni sottomarine, che sarà basata sulla flotta di droni subacquei Saipem, a partire dal Flatfish Auv (Autonomous Underwater Vehicle), e la qualifica per relativi servizi basati su droni autonomi, consentendo future opzioni per contratti di ispezione al largo del Brasile. Questo contratto segna una tappa fondamentale per l’innovativo programma di robotica sottomarina di Saipem e per l’utilizzo su scala globale dei droni sottomarini nei progetti offshore lungo l’intera catena del valore, e permetterà di estendere alle nuove funzionalità la maturità (Technology Readiness Level 7) raggiunta dalla flotta di droni sottomarini di Saipem. Il potenziale di queste tecnologie sottomarine in ambito offshore è importante sia per lo sviluppo di campi oil & gas sia per il segmento di mercato delle energie rinnovabili. (segue) (Com)