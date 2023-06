Imprese: Saipem si aggiudica nuovi contratti in Medio Oriente e Brasile per circa 1 miliardo di dollari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem è una società leader nelle attività di ingegneria, di perforazione e di realizzazione di grandi progetti nei settori dell’energia e delle infrastrutture, sia offshore che onshore. Saipem è una “one company” organizzata in cinque business line - Asset Based Services, Energy Carriers, Offshore Wind, Sustainable Infrastructures, Robotics & Industrialized Solutions. La società è dotata di 9 cantieri di fabbricazione e di una flotta offshore d 29 navi di costruzione (di cui 26 di proprietà e 3 di terzi e in gestione a Saipem) e 15 mezzi di perforazione, di cui 8 di proprietà. Da sempre orientata all'innovazione tecnologica, Saipem è oggi impegnata al fianco dei propri clienti per accompagnarli nel percorso di transizione energetica e verso il Net Zero con mezzi, tecnologie e processi sempre più digitali e orientati alla sostenibilità ambientale. Quotata alla Borsa di Milano, è presente in oltre 70 paesi del mondo e impiega oltre 30mila persone di 130 nazionalità. (Com)