Cina: Stefania Craxi (FI), su via della Seta presto risoluzione in commissione

18 ottobre 2021

- "Apprezzo l'approccio istituzionale della presidente Meloni, che su un tema sensibile qual è quello del memorandum di intesa con la Cina, la cui approvazione al tempo ha impattato sulle dinamiche delle alleanze strategiche del nostro Paese, richiama l'esigenza di coinvolgere il Parlamento". Lo ha affermato Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa a palazzo Madama. "Si tratta infatti, con tutta evidenza, di un accordo che non ha solo risvolti commerciali, e prova ne è il fatto che pur essendo l'unico Paese dell'Europa occidentale ad averlo siglato, l'interscambio dell'Italia con la Cina è inferiore a quello di altre Nazioni comunitarie. La mia posizione - ha aggiunto - è nota da tempo, considero uno sbaglio, gravido di conseguenze negative, l'aver firmato il memorandum con Pechino. Proprio per sostenere il pieno coinvolgimento del Parlamento, mi farò promotrice, come da tempo annunciato, di una risoluzione che verrà presentata in commissione Affari esteri e difesa".(Com)