Imprese: da rapporto Confindustria Pmi in aumento in Lombardia, ma preoccupazione per rialzo tassi

- Dopo la contrazione pandemica del 2020, nel 2021 si osserva un ritorno alla crescita del numero di Pmi in Italia. In base agli ultimi dati demografici, si stimano infatti 163.551 Pmi nel 2021, il 4,2 per cento in più rispetto al 2020 e il 2,3 per cento in più rispetto al 2019. L’aumento delle Pmi si manifesta in tutte le aree d’Italia. Regione Lombardia registra il 3,3 per cento nel 2021 sul 2021. Secondo Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, nell’ultimo anno le condizioni per le Pmi “sono cambiate enormemente. Le contingenze economiche ormai cambiano di tre mesi in tre mesi. Noi utilizziamo grande flessibilità e lo abbiamo imparato soprattutto dalle imprese, che dimostrano grande vitalità e capacità di rispondere al meglio anticipando sempre i tempi e lo dimostrano i numeri presentati oggi. Abbiamo bisogno che le influenze che arrivano da fuori qualche volta siano positive”. Nel 2022 è stimato il primo rialzo del costo del debito delle Pmi dal 2013, anche se ancora lontano dai livelli raggiunti nel 2008 (6,8 per cento) e nello stesso 2013 (4,8 per cento). In particolare, il rapporto tra oneri e debiti finanziari passa dal 2,8 per cento del 2021 al 3,4 per cento del 2022. La variabile risente fortemente del costante incremento dei tassi da parte della Banca Centrale Europea (BCE) nell’ultimo anno, tutt’ora in corso. Il Nord-Ovest si attesta infatti al 3,3 per cento, in particolare la Lombardia registra l’omonima del 3,3 per cento. La politica monetaria della Bce “per noi è un grande problema: limita l’accesso al credito alle imprese, per cui limita gli investimenti” ha sottolineato Guidesi. La scelta su ulteriori rialzi dei tassi, per l’assessore “non risolvono il problema dell’inflazione ma stanno bloccando gli investimenti”. Per le Pmi nell’ultimo anno “le condizioni sono cambiate enormemente. Le contingenze economiche ormai cambiano di tre mesi in tre mesi. Noi utilizziamo grande flessibilità e lo abbiamo imparato soprattutto dalle imprese, che dimostrano grande vitalità e capacità di rispondere al meglio anticipando sempre i tempi e lo dimostrano i numeri presentati oggi – ha spiegato Guidesi -. Abbiamo bisogno che le influenze che arrivano da fuori qualche volta siano positive”. (segue) (Rem)