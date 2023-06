Roma: presidente Municipio IV, terminato cantiere incrocio San Basilio per raddoppio Tiburtina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito degli interventi di raddoppio della via Tiburtina, che devono essere ultimati per settembre in vista delle prime attività della Ryder Cup, si è concluso il cantiere nell'area dell'incrocio di San Basilio e da domani, in direzione Tivoli, si comincerà a circolare su tre corsie. Lo riferisce sui social network il presidente del Municipio Roma IV, Massimiliano Umberti. "Incrocio di San Basilio attraversamento a cielo aperto completato, domani si apre a tre corsie direzione Tivoli, ponte di Pratolungo terminata la spalla lato Tivoli, in corsa la posa dell’armatura metallica spalla lato Roma", scrive il minisindaco. (Rer)