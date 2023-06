Ucraina: Foti (Fd'I), nostra posizione chiara fin da quando eravamo all'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Meloni "inneggia giustamente alla resistenza ucraina, non penso qualcuno sia disposto a sostenere l'invasione russa. La posizione dell'Italia è chiara e non è stata assunta dal presidente Meloni motu proprio, dal momento che è la posizione di Fratelli d'Italia sin da quando eravamo all'opposizione". Lo ha dichiarato nel corso della puntata di Porta a Porta, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. "È curioso - ha aggiunto - andare a vedere quante volte le opposizioni abbiano cambiato la propria posizione sulla politica internazionale. Dobbiamo ricordare come sia stato proprio il leader dei 5 Stelle Conte a impegnare l'Italia ad avere il 2% del Pil da destinare alla Difesa".(Rin)