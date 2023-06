Pensioni: Pd, risoluzione maggioranza su lavoratori spettacolo semplice propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione della maggioranza che impegna il governo ad adottare "una serie di iniziative in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo è semplice propaganda. Per questo motivo, ci siamo astenuti in commissione: pur ritenendo condivisibile ogni impegno chiesto all'esecutivo, non partecipiamo a inutili teatrini in cui si annuncia tanto ma si fa davvero poco". Lo afferma in una nota i deputati del Partito democratico della commissione cultura. "Se la maggioranza vuole affrontare la situazione dei lavoratori dello spettacolo in modo serio vari immediatamente le misure attuative e si attivi per l'indennità di discontinuità. I lavoratori dello spettacolo meritano tutele e diritti. Basta con gli impegni vaghi e le promesse mai mantenute", concludono i parlamentari. (Com)