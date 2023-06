Usa: Congresso anticipa rialzo importante del deficit federale nei prossimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del Congresso per il bilancio ha anticipato un incremento significativo del deficit federale nei prossimi anni, dovuto essenzialmente all’aumento della spesa pubblica relativa ai programmi di assistenza sanitaria e alla Social Security. Stando alle stime pubblicate oggi, il deficit federale è attualmente pari al 5,8 per cento del Pil, e dovrebbe scendere a cinque punti percentuali nel 2027. Successivamente, il dato dovrebbe salire ogni anno, fino ad arrivare al 10 per cento del Pil nel 2053. (Was)