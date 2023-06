Tunisia: Tajani, la prossima settimana probabile accordo con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo i tre giorni della festa del sacrificio (Eid al Adha), osservata nei Paesi musulmani, si procederà probabilmente con l'accordo fra Tunisia e Unione europea. A dirlo è il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, in un punto stampa a Bruxelles. "Lasciamo lavorare i negoziatori. L'importante è che la Tunisia trovi un sostegno politico da parte dell'Unione europea e che tutti quanti si rendano conto di quanto sia importante, per tutta l'Africa del nord e per tutta l'area del Mediterraneo, la stabilità di quel Paese", ha detto. "L'Italia è fortemente impegnata in questa direzione. Non è soltanto una questione di immigrazione, ma è una questione molto più ampia", ha concluso Tajani. (Beb)