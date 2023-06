© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel decreto alluvione abbiamo messo 1,7 miliardi, per l'emergenza ci sono 2,2 miliardi: in un mese sono stati quindi stanziati 4 miliardi. In undici anni per il terremoto sono stati messi molti meno fondi". Lo ha dichiarato nel corso della puntata di Porta a Porta, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. (Rin)