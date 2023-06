Roma: migliora il gradimento sui trasporti, cala quello sui rifiuti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche quest'anno nessuna sorpresa dall'indagine che svolgiamo insieme a Federconsumatori. Servirebbero scelte importanti per invertire questa tendenza, a partire dalla programmazione del trasporto - dichiara il segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio Natale Di Cola -. Da anni insieme alla Filt chiediamo l'istituzione di un'agenzia unica della mobilità, così come chiediamo di avere una gestione del trasporto pubblico locale almeno di ambito regionale. Ragionamento speculare va fatto per l'altra grande azienda che è ancora più in crisi: Ama. Non è certo il piano industriale e questo management che potrà fare il salto di qualità. Servirebbe invece superare Ama - sottolinea Di Cola -e costituire una grande multiutility, almeno di ambito regionale, dell'economia circolare, partendo da tutte le società pubbliche del territorio e coinvolgendo anche Acea. Puntando sull'innovazione e sulla ricerca, coinvolgendo i centri di ricerca che insistono nel nostro territorio. Un grande soggetto pubblico che possa gestire in chiave industriale la transizione ecologica e una corretta gestione del ciclo dei rifiuti. Servono scelte coraggiose, un coinvolgimento della società e del mondo sindacale, altrimenti si potrà avere esclusivamente una gestione delle emergenze e la qualità dei servizi e del lavoro, purtroppo, continuerà a essere scadente anche nei prossimi anni", conclude il segretario. L'indagine è stata presentata oggi nella sede romana della Cgil. (Rer)