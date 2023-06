Trasporto aereo: Durigon (Lega), Fiumicino migliore aeroporto d’Europa ci inorgoglisce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia del rinnovato riconoscimento, ad AdR, come miglior aeroporto d'Europa, ponendosi in testa alla classifica sulla qualità del servizio espressa direttamente dai passeggeri, “ci inorgoglisce”. Lo ha detto il senatore laziale della Lega Claudio Durigon. “Una soddisfazione per Roma e per tutta l'Italia, e una conferma del buon lavoro che stanno svolgendo per i cittadini, i dipendenti e le stesse compagnie aeree", ha aggiunto. (Rin)