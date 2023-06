Sardegna: Golfo Aranci, firmato contratto di valorizzazione del faro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato questa mattina nella sede dell’Assessorato degli Enti locali Finanze e Urbanistica, a Cagliari, il contratto di valorizzazione della Stazione di vedetta di Capo Figari (dove è presente anche la Stazione semaforica, realizzata nel 1890 e utilizzata da Guglielmo Marconi nel 1932 come base per la prima comunicazione a onde corte) e della Batteria Luigi Serra a Golfo Aranci (fortificazione del sistema difensivo costiero del Nord-Est Sardegna, nata per il controllo del traffico navale, ma poi adeguata per fronteggiare le incursioni dell’aviazione). L'intervento prevede la progettazione, restauro e riqualificazione degli immobili (da concludere in 36 mesi dalla consegna delle aree) e gestione degli immobili con la formula della di ospitalità turistica per 30 anni. I compendi verranno riqualificati per poter realizzare delle “sotto suites”, sei nella struttura “dell’Ex Stazione semaforica” e due negli immobili della “Ex Batteria Luigi Serra”. (segue) (Rsc)