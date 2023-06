Germania-Turchia: telefonata Scholz-Erdogan su vertice Nato di Vilnius

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice della Nato che si terrà a Vilnius nelle giornate dell'11 e 12 luglio è stato al centro del colloquio telefonico avvenuto oggi tra il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. È quanto comunicato dal portavoce del governo federale, Steffen Hebestreit. In particolare, Scholz ed Erdogan hanno affrontato i temi dell'agenda del summit dell'Alleanza atlantica, soprattutto la situazione della sicurezza in Europa con riguardo alla guerra della Russia contro l'Ucraina. Un ulteriore questione è stata “la rapida conclusione” della procedura di adesione della Svezia alla Nato. Il cancelliere tedesco e il presidente turco hanno, infine, discusso di “ulteriori passi per continuare a cooperare in diverse questioni e approfondire lo scambio” (Geb)