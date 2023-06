Bce: Guidesi, rialzo limita accesso al credito imprese, a rischio investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica monetaria della Bce "per noi è un grande problema: limita l'accesso al credito alle imprese, per cui limita gli investimenti". A dirlo è Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, a margine della presentazione del Rapporto Regionale PMI, che si è svolta oggi a Milano. La scelta su ulteriori rialzi dei tassi, per l'assessore "non risolvono il problema dell'inflazione ma stanno bloccando gli investimenti". Per le Pmi nell'ultimo anno "le condizioni sono cambiate enormemente. Le contingenze economiche ormai cambiano di tre mesi in tre mesi. Noi utilizziamo grande flessibilità e lo abbiamo imparato soprattutto dalle imprese, che dimostrano grande vitalità e capacità di rispondere al meglio anticipando sempre i tempi e lo dimostrano i numeri presentati oggi – ha spiegato Guidesi -. Abbiamo bisogno che le influenze che arrivano da fuori qualche volta siano positive". (Rem)