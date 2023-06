Siria: delegazione europea a Damasco, situazione dopo la guerra è devastante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione dei giovani in Siria “è molto difficile: prevale il sentimento di paura e diffidenza reciproca a causa delle rigide restrizioni imposte dalla legge sulla criminalità informatica, e questa triste realtà è il fattore principale che li spinge a emigrare”. Lo ha dichiarato il capo della delegazione europea in Siria, Dan Stoenescu, che ha fornito un resoconto della situazione attuale del Paese dopo la sua recente visita a Damasco, in un'intervista rilasciata all'emittente panaraba "Al Arabiya". Stoenescu ha evidenziato che "i siriani nutrono scarse aspettative riguardo al miglioramento della qualità della vita nonostante il recente riavvicinamento con i Paesi arabi", come dimostrato dalla partecipazione al vertice della Lega araba che si è tenuto lo scorso 19 maggio. "Le nuove generazioni utilizzano reti private virtuali (Vpn) e fonti multimediali alternative per comunicare. Tuttavia, la loro libertà di espressione è limitata", ha sottolineato Stoenescu, aggiungendo che "le difficoltà finanziarie hanno portato alla solitudine e alla mancanza di iniziative collettive, ostacolando il progresso sociale". (segue) (Lib)